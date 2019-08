London (ots/PRNewswire) - USONICIG, Hersteller innovativer Ultraschall-Verdampfer, hat seine neue Website online gestellt und lockt neu registrierte Nutzer der Site mit Aktionsangeboten an.



Die neue Website wurde komplett überarbeitet, von Präsentation bis Inhalt. Es gibt neue Bereiche, mit denen das Unternehmen die langfristige Strategie verfolgt, eine Site mit vollem Funktionsumfang bereitzustellen, einschließlich Online-Mall. Im News-Bereich kann man sich über aktuelle Branchentrends informieren. Ihre Storys können die Nutzer im Blogs-Bereich teilen. Der neue Feature-Bereich dient dem Ausbau der Kooperation mit Partnern.



Durch die neue Online-Plattform werden die Interaktionen zwischen Nutzern und der Kontakt mit Branchenpartnern erleichtert. Sie ist Teil von USONICIGs Strategie, sich im Segment breiter aufzustellen und eine Kommunikationsplattform für mehr E-Zigaretten-Raucher aufzubauen.



Michael Liu, Brand Manager von USONICIG, sagte: "Der neue Internetauftritt ist ein Meilenstein für unser Unternehmen. Wir wollen eine Plattform errichten, um besser über die Branche zu informieren und Storys und Erkenntnisse zu teilen. Durch kundenorientierten Service wollen wir mit unseren Nutzern in Kontakt treten."



In Erwartung der neuen Website vergibt USONICIG zehn Päckchen seiner ZIP Pod Kits an zehn glückliche Fans, die sich zwischen dem 26. August und 5. September auf der Website registrieren. Es ist das erste Pod Mod-Produkt mit TRF-Design (Top Rotate Filling) und der patentierten und jetzt noch besseren Ultraschall-Verdampfertechnologie des Unternehmens. Für weitere Angebotsinformationen besuchen Sie: https://www.usonicig.com/news/website-release-grand-giveaway/



Informationen zu USONICIG



USONICIG wurde 2014 von China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd. gegründet und engagiert sich in der Erforschung und Entwicklung von gesunden Verdampfer-Produkten. USONICIG hat insgesamt 447 Patentgenehmigungen erhalten. Darunter sind 64 Patente unter dem Patentzusammenarbeitsvertrag (Patent Cooperation Treaty, PCT), 65 inländische und 96 ausländische Patente für Erfindungen sowie 222 Gebrauchsmuster (Stand: 30. Juni 2019). Dank der Fortschritte bei Forschung und Entwicklung, beim Produktdesign und bei der Herstellung hat sich USONICIG als Marktführer in der Branche für Verdampfer etabliert.



Die Rhythm- und ZIP-Produktserien von USONICIG erfüllen die Richtlinie über Tabakerzeugnisse 2014/40/EU (TPD) und haben die Marktzulassung im Vereinigten Königreich, in Frankreich und in Deutschland erhalten. Sie können online und im stationären Handel bezogen werden.



