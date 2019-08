"Die in Shanghai, China ansässige FOSUN- Gruppe erhöht ihre Beteiligung an der The Naga Group AG (ISIN: DE000A161NR7), Hamburg, durch Erwerb weiterer 17,22% der Aktien der Gesellschaft von anderen Aktionären. Zusammen mit ihrer bereits bestehenden Beteiligung wird FOSUN mit diesem Erwerb direkt und indirekt Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft werden. Voraussichtlich wird auch das Führungsteam von Naga seine Investition in Aktien der Gesellschaft durch Erwerb eines bedeutenden Aktienanteils von anderen Aktionären erhöhen. Im Zuge des Erwerbs der Mehrheitsbeteiligung stellt FOSUN der Naga weiteres Wachstumskapital von EUR 5 Mio. zur Verfügung wovon EUR 3 Mio. als Gesellschafterdarlehen und weitere EUR 2 Mio. über die Zeichnung einer Wandelanleihe gewährt werden, bei der das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden soll. Als weitere Bestandteile im Rahmen der Transaktion werden knapp 90% der Aktionäre der Gesellschaft Halte- und Stimmrechtsbindungsvereinbarungen für weitere 3 Jahre abschließen. Es wird erwartet, dass die Transaktion nach Eintritt verschiedener aufschiebender Bedingungen ...

