Ewing, New Jersey (ots/PRNewswire) - Data Sync Direct und SyncManager von LANSA verstärken das belastungsfähige Produktangebot von 1WorldSync



1WorldSync, der führende Anbieter von Produkt-Content-Lösungen, gab heute bekannt, dass es von LANSA (eine Geschäftsabteilung von Idera, Inc.) mit Data Sync Direct und Sync Manager zwei Lösungen für die Syndikation von Produkt-Inhalten gekauft hat. LANSA bietet Tools für Entwicklerplattformen an, über die Anwendungen mit wenig Programmiercode entwickelt werden können.



Ab sofort kann 1WorldSync seinen Kunden größere Flexibilität bei der Einbindung von Produkt-Inhalten in die unternehmenseigenen Systeme zur Verfügung stellen. Darüber hinaus wird 1WorldSync für stabilere Kapazitäten bei der Syndikation und der Verwaltung von Inhalten sorgen können.



Die beiden Lösungen für die Syndikation von Produkt-Inhalten, Data Sync Direct und SyncManager, sorgen für Datenabgleich und -anpassung sowie für die Anforderungen bei regulatorischen Vorgaben und bei den Eigentumsrechten von Handelspartnern. Diese Lösungen, die von den weltweit größten Herstellern von Verbrauchsgütern und Medizintechnik verendet werden, haben sich bereits in der Vergangenheit bewährt und können bei der Synchronisation von Produktdaten auf eine erfolgreiche Geschichte verweisen. Diese Lösungen stellen sicher, dass der Austausch von Produktdaten zwischen Handelspartnern akkurat verläuft und den allgemein unterstützen Spezifikationen folgt. Zudem halten sie die spezifisch für den Markt gültigen Standards, wie etwa die GS1-Standards und die Vorgaben des Globalen Daten-Synchronisations-Netzwerks (Global Data Synchronization Network (GDSN)), ein.



"Diese Bündelung von zwei Lösungen wird es 1WorldSync erlauben, die Verbindung zwischen Handelspartner schneller auszubauen", sagte Karin Borchert, Chief Executive Officer von 1WorldSync. "Indem wir diese erheblichen Kapazitäten unserem Angebot hinzufügen, können unsere Kunden auf der ganzen Welt die Anforderungen ihrer Handelspartner und der Regulierungsbehörden schnell und akkurat erfüllen."



Informationen zu 1WorldSync



1WorldSync ist der führende Anbieter von Produkt-Content-Lösungen, mit deren Hilfe 13.000 global tätige Unternehmen in über 60 Ländern authentische, vertrauenswürdige Inhalte mit Kunden und Verbrauchern teilen, die darüber intelligente Entscheidungen beim Einkauf sowie bei Wellness- und Lifestyle-Angeboten treffen können. Mithilfe seiner Technologieplattform und seinen Expertendienstleistungen bietet 1WorldSync Lösungen, die den unterschiedlichen Anforderungen der Branche gerecht werden. 1WorldSync ist der einzige Produkt-Content-Netzwerkanbieter und GDSN-Datenpool, der die ISO-Zertifizierung 27001 erhalten hat. Weitere Informationen erhalten Sie unterhttp://www.1worldsync.com.



Pressekontakt:



Matthew Galassini , +1-312-806-7746, mgalassini@1worldsync.com



Original-Content von: 1WorldSync, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134098/4358483