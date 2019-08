IRW-PRESS: Triumph Gold Corp.: Rio Tinto Exploration Canada geht Option ein zur Übernahme der Andalusite Peak Kupfer-Gold-Silber-Liegenschaft von Triumph Gold im Nordwesten von British Columbia

Vancouver, British Columbia: 26. August 2019. Triumph Gold Corp. (TSX-V: TIG) (OTCMKTS: TIGCF) (Triumph Gold oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Rio Tinto Exploration Canada Inc. (RTEC) eine Optionsvereinbarung zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung an der Andalusite Peak-Liegenschaft von Triumph Gold im Nordwesten von British Columbia abgeschlossen hat. Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung wird RTEC Triumph Gold $3.000.000 über einen fünfjährigen Optionszeitraum zahlen und für Triumph Gold eine einprozentige (1%) NSR- Lizenzgebühr eingeräumt, die auf $50 Millionen begrenzt ist. Der Betrag von $25.000 ist innerhalb von 45 Tagen nach dem Datum der Vereinbarung an das Unternehmen zu zahlen und weitere $50.000 vor oder nach dem ersten Jahrestag des Vertragsabschlusses.

Die Liegenschaft Andalusite Peak (31,67 km2) wurde von Triumph Gold im Januar 2017 abgesteckt, um einen Alterations-Blow Out [Ausbruch] (ein Teil einer Alterationszone mit vergrößerter Breite und erhöhter Alterationsintensität) in der Nähe des Zentrums eines 27 Kilometer langen Korridors mit mittlerer bis fortgeschrittener tonhaltiger Alteration zu erfassen, der 2016 von dem Geologen Bram van Straaten von der Geological Survey in B.C. identifiziert und kartiert wurde. Die Arbeiten der Geologen von Triumph Gold in den Jahren 2017 und 2018 bestätigten die Alterationszone und identifizierten zwei Trends mit hochgradiger Kupfer- (Cu), Silber- (Ag) und Gold- (Au) Mineralisierung auf Kammkuppen im Abstand von etwa 1,5 Kilometern: Der Gentleman-Julep-Trend ist über 550 Meter mit sieben Zufallsproben mit einem Gehalt von >0.5% Cu abgegrenzt und bis zu 3,3% Cu, 22,1 Gramm/Tonne (g/t) Ag und 2,8 g/t Au; der Tennessee-Trend ist über 1,5 Kilometer mit fünfzehn Zufallsproben mit einem Gehalt von >0,5% Cu und bis zu 67% Cu, 500 g/t Ag und 2,8 g/t Au dargestellt. Einzelheiten zu den Ergebnissen der geochemischen Probenahmen finden Sie unter PR#19-01 vom 9. Januar 2019 und PR#18-03 vom 22. Januar 2018.

Der Präsident und CEO von Triumph Gold, Paul Reynolds, erklärte dazu: Wir freuen uns sehr, dass uns das beträchtliche technische Fachwissen und die firmeneigenen Explorationsverfahren von Rio Tinto zur Verfügung stehen, die auf die weitere Entwicklung der Andalusite Peak-Liegenschaft ausgerichtet sind, während Triumph Gold die Möglichkeit hat, seine finanziellen und technischen Ressourcen auf unser Flaggschiff, die zu 100% im Eigenbesitz befindliche, straßenzugängliche Freegold Mountain-Liegenschaft im Yukon Territorium, zu konzentrieren. Die Vereinbarung kommt Triumph Gold mittelfristig mit Barzahlungen zugute und bietet die Möglichkeit, durch eine 1%ige NSR-Lizenzgebühr an einer möglichen zukünftigen Minenentwicklung teilzunehmen.

Tony Barresi, Ph.D., P.Geo., VP Exploration des Unternehmens, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Triumph Gold Corp. ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Edelmetallvorkommen spezialisiert ist. Triumph Gold Corp. hat sich zum Ziel gesetzt, den Unternehmenswert durch den Ausbau des regionalen Projekts Freegold Mountain im kanadischen Yukon zu steigern. Lagepläne sowie weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.triumphgoldcorp.com.

