SAP: Bären rudern Richtung Short Setup!

Symbol:ISIN: DE0007164600: Die SAP-Aktie hat nach einen rasanten Anstieg mit einem Gap nach oben kurz nach der Jahresmitte ihr Allzeithoch bei etwas über 141 EUR erreicht. Unmittelbar danach setzte sie zu einem Kursrutsch an, und hatte dabei Mitte Juli ein Gap nach unten. Aktuell orientiert sich der Kurswert weitgehend am zuletzt seitwärts laufenden 20er-EMA und testet dabei die Unterstützungszone bei 117 EUR. Das Minus vom Allzeithoch bis zum Tief der vergangenen Woche betrug 17 Prozent.Der Walldorfer Softwarekonzern hatte für das 2. Quartal relativ schlechte Zahlen abgeliefert, weil Personalkosten und Übernahmen das Ergebnis gedrückt hatten. Das reichte in der angespannten Börsensituation für den deutlichen Kursrutsch.Es könnte sich ein einladendes Short Setup entwickeln, wenn die Unterstützungs-/ Widerstandszone bei 117 EUR mit einer Tagesschlusskerze gebrochen wird. Sollte sich die allgemeine Börsenlage aufhellen, ist angesichts des soliden Geschäftsmodells jederzeit ein Turnaround möglich. Ein Stopp Loss oberhalb der letzten Kerze bei 118 EUR sollte daher nicht vergessen werden. Der Termin für die nächsten Quartalszahlen ist momentan noch nicht bekannt. BÄRISCHAussicht: BÄRISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in SAP.