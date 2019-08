Seit August 2018 wird Celsius von Stablecoin- und Kryptogeld-Besitzern verwendet, um Zinserträge und Darlehenstransaktionen über BTC und andere Währungen zu verwalten

Wie Celsius Network (www.celsius.network), die branchenführende Kryptowährungsplattform, heute mitteilte, sind seit Aufnahme seiner Geschäftstätigkeit im August 2018 mehr als 20.000 BTC in Celsius-Apps eingezahlt worden. Celsius widerlegt die Vorstellung, dass "HODLer" ihre eigenen Keys verwalten wollen, und zeigt, dass die meisten dieser Gruppe vor allem interessiert sind, ihre Coins zu maximieren.

Mit dem Ziel, Finanzdienstleistungen fair, lohnend und transparent zu gestalten, können Celsius-Mitglieder Zinserträge von bis zu 10,53 des Jahreszinses für Krypto-Vermögenswerte erzielen und ihre Münzen als Sicherheit für Dollarkredite zu Zinssätzen von nur 4,95 verwenden ohne Gebühren, Strafen, Mindest- und Höchstbeträge oder Rückstellungen.

Zudem hat das Unternehmen kürzlich sein Krypto-Darlehensgeschäft auf ganz Europa ausgeweitet, insbesondere auf Krypto-Besitzer in Spanien. Weitere in der jüngsten Zeit erreichte Meilensteine sind:

Gesamtwert der vergebenen Darlehen seit Juli 2018 von 2,2 Mrd. USD

Kundeneinlagen und Sicherheiten aus verwalteten Darlehen von über 350 Mio. USD

Über 160.000 Darlehenstransaktionen

Darlehenstransaktionen Zinsausschüttung von über 3,5 Mio. USD

Mehr Einnahmen in BTC und ETH als jeder andere Anbieter bis zu 80 der Einnahmen werden an Depotinhaber zurückgezahlt.

"Wir haben die Marke von 20.000 Einzahlungen für BTC überschritten, was nicht nur für Celsius, sondern auch für die Kryptobranche insgesamt ein bedeutendes Ereignis ist", so Alex Mashinsky, CEO bei Celsius Network. "Die Zahlen belegen, dass die Nutzung von Celsius exponentiell zunimmt. In der Finanzwelt besteht ein erheblicher Bedarf an fairen und transparenten Finanzdienstleistungen, und dieser jüngste Erfolg zeigt, dass Celsius genau das bietet."

Über Celsius Network

Celsius Network bedient die finanziellen Erfordernisse heutiger Verbraucher weltweit über eine Plattform mit hohen Zinserträgen und günstigen Darlehen, die über eine mobile App zugänglich ist. Basierend auf der Überzeugung, dass Finanzdienste im besten Interesse der Einlegergemeinschaft handeln sollten, bietet die moderne Plattform Celsius Mitgliedern Zugang zu kuratierten Finanzdiensten, die nicht über traditionelle Finanzinstitute verfügbar sind. Nähere Informationen sind verfügbar unter www.celsius.network.

