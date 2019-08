"Im Wesentlichen handelt es sich um einen großen Immobiliendeal", so der US-Präsident. Doch es steckt viel mehr dahinter.? Trump wittert das "große Geschäft" beim Kauf Grönlands? Grönland hat reiche, verborgenen Bodenschätze? US-Präsident will Dänemark mit dem Kauf der Insel "entlasten"Trumps Besuch in DänemarkDonald Trump will Dänemark Grönland abkaufen. Diese Meldung klingt wie eine schlechter Scherz und wird von den Medien entsprechend belächelt. Dabei ist die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...