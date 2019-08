Fintech-Veteranen kommen zu Cred, um die Kreditvergabe mit Blockchain-Technologie zu demokratisieren.

Cred, die weltweit führende kryptounterstützte Plattform für Anleihe- und Darlehensgeschäfte für Kunden in über 180 Ländern, hat heute zwei weitere Mitglieder des Führungsteams bekannt gegeben. Dan Wheeler, ein führender Anwalt für Finanzrecht, wird als Justitiar (General Counsel) und Joe Podulka, ein Branchenveteran mit zehnjähriger Erfahrung bei eBay und PayPal, als Chief Financial Officer eingestellt.

Dan Wheeler vertritt seit 22 Jahren Banken, Fintech-Unternehmen, Kreditgenossenschaften und andere Finanzinstitute bei ihren wichtigsten Herausforderungen und Chancen. Bevor er zu Cred kam, war Wheeler Partner der internationalen Anwaltskanzlei Bryan Cave Leighton Paisner LLP, wo er das Fintech-Praxisteam der Kanzlei leitete. Er ist regelmäßig mit staatlichen und bundesstaatlichen Regulierungsbehörden in Kontakt und berät diese bei der Einführung einer innovativen Banksatzung für Kryptowährungen. Wheeler ist ehemaliger Vorsitzender des Financial Institutions Committee der staatlichen Anwaltskammer von Kalifornien und ehemaliger Präsident der San Francisco Bank Attorneys Association. Wheeler promovierte 1997 an der New York University School of Law, wo er im Rahmen der Umweltrechtsprüfung (Environmental Law Review) tätig war. Er lebt in San Francisco, Kalifornien.

"Als Leiter der Fintech-Praxis bei Bryan Cave habe ich viele Fintech- und Blockchain-Unternehmen über meinen Schreibtisch wandern sehen, aber Cred hat sich von der Masse abgehoben", sagte Dan Wheeler. "Die einzigartige Kombination aus globalen Talenten, Wachstumspotenzial und gemeinschaftlichen Arbeitsbeziehungen mit Regulierungsbehörden, Politikern, Investoren und Partnern bei Cred ist eine Erfolgsformel, die mich dazu bewogen hat, dieses höchst kompetente Team zu verstärken. Cred verfügt über ein äußerst nachhaltiges Modell, und ich gehe davon aus, dass es in den kommenden Jahren sehr erfolgreich sein wird."

Joe Podulka verfügt über umfangreiche Finanz- und Analyseerfahrung aus einer Vielzahl von strategischen, finanzwirtschaftlichen und operativen Funktionen in den USA und im Ausland. Podulkka war CFO und Finanzvorstand bei Hearst Communications, wo er die digitale Transformation für eine der bekanntesten Medienmarken in San Francisco vorantrieb und wichtige Initiativen zur Optimierung des Printgeschäfts sowie zur Beschleunigung des digitalen Wachstums förderte. Podulka war außerdem elf Jahre bei eBay/PayPal in verschiedenen Funktionen in den USA und im Ausland tätig. Podulka hat Abschlüsse von Stanford, Michigan und Michigan State erworben.

"Cred löst konkrete Probleme für Einzelpersonen, Unternehmen und Behörden", sagte Joe Podulka. "Cred kombiniert das Beste aus der Blockchain und der traditionellen Finanzwelt, um überlegene Finanzdienstleistungen anzubieten, und ist dabei versichert, lizenziert und regelkonform. Es ist mir ein Vergnügen, Teil dieses erfolgreichen Teams zu sein."

"Bei Cred haben wir das Glück, einige der fähigsten Führungskräfte im Bereich Finanztechnologie für uns gewinnen zu können, die sich mit unserem Auftrag identifizieren können, Anleihe- und Darlehensgeschäfte weltweit zu demokratisieren", sagte Dan Schatt, Mitbegründer und Präsident von Cred. "Dan Wheeler und Joe Podulka haben höchst talentierte globale Teams geleitet und werden der Krypto-Gemeinschaft Denkanstöße geben und dazu beitragen, die nächsten 100 Millionen Nutzer für sie zu gewinnen." Das Führungsteam von Cred baut auf den bereits ernannten Führungskräften auf, zu denen ehemalige leitende Mitarbeiter von PayPal, Goldman Sachs und Tradeshift gehören.

