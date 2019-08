Im Interview mit CNBC sprach Bank of America-CEO Brian Moynihan von den allgemeinen Ängsten einer bevorstehenden Rezession und spielte diese zugleich herunter. Aufgrund starker US-Konsumenten stehe den USA kein wirtschaftlicher Abschwung bevor.? Bank of America-CEO Brian Moynihan glaubt nicht, dass die USA in eine Rezession fallen werden ? Grund für Entwarnung: US-Einzelhandel und -Verbraucher ? Konsumenten dürften US-Wirtschaft weiterhin in guter Verfassung haltenHandelsstreit ...

