"Kölner Stadt-Anzeiger" zu Mietpreisdeckel/Vermögenssteuer:

"Wie ein kluges Austarieren der Rechte und Pflichten von Eigentümern genau nicht aussieht, lässt sich am ersten Entwurf der Senatorin Katrin Lompscher von den Linken für den Berliner Mietendeckel erkennen. Es mag zuerst verlockend klingen, wenn der Staat Mieten nicht nur begrenzen, sondern sie teilweise mehr als halbieren will. Doch wenn niemand mehr baut, ist auf Dauer keinem geholfen. Keine Frage, die Mietentwicklung in einigen Berliner Bezirken grenzt an Wahnsinn. Unsinn hilft aber nicht gegen Wahnsinn - erst recht nicht, wenn er verfassungswidrig ist."/be/DP/fba

AXC0003 2019-08-27/05:35