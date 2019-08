Flodraulic nutzt die leistungsstarken Mehrelement-LiDAR-Sensoren von LeddarTech für vollständige Maschinensteuerungs- und Überwachungssysteme, die in industriellen Anwendungen weltweit eingesetzt werden.

QUEBEC CITY, Aug. 27, 2019, ein Branchenführer bei der Bereitstellung der vielseitigsten und skalierbarsten Auto- und Mobilitäts-LiDAR-Plattformauf dem Markt, gibt bekannt, dass die Flodraulic Group LeddarTechs wichtigster LiDAR-Sensorintegrator bei voller Maschinensteuerung und Systemüberwachung ist.



Flodraulic, ein führender Anbieter von kundenspezifischen Steuerungslösungen, entschied sich für die Technologie von LeddarTech, da es in der Lage ist, leistungsstarke, kostengünstige, detektions- und rangierfeste LiDAR-Sensoren für jede Umgebung zu liefern. Die LeddarTM IS16 LiDAR-Sensorenvon LeddarTech bieten sowohl Distanz- als auch Winkelpositionierung bei schneller, kontinuierlicher und genauer Analyse eines Einsatzbereichs. Dadurch können die witterungsbeständigen Festkörpersensoren eine Vielzahl von Objekten zuverlässig erkennen, lokalisieren und messen, was sie zu einer idealen Lösung für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen macht.

Flodraulic hat kürzlich 22 vollständige Maschinensteuerungs- und Überwachungssysteme für Marcrest, einen Hersteller von landwirtschaftlichen Maschinen mit Sitz in Ontario, Kanada, eingesetzt. Marcrests Swing-Max Power-Hitch mit Auto Guidance ist mit der ersten vollautomatischen Lenkung für das Pressen von Ballen auf dem Feld und für das Fahren auf Straßen ausgestattet. Durch die Nutzung des Systems von Flodraulic und des LiDAR-Sensors von LeddarTech können landwirtschaftliche Betreiber, die Marcrests Power-Hitch verwenden, ihre Produktion von kleinen Ballen sofort verdoppeln. "Flodraulic ist stolz darauf, ein Pionier in der LiDAR-Technologie als Systemintegrator bei der Entwicklung und Herstellung von kundenspezifischen Lösungen für den Mobilfunk-, Öl- und Gas- und Industriemarkt zu sein, indem es die innovativen LiDAR-Lösungen von LeddarTech anwendet", so Chris Passmore, Director of Technologies bei Flodraulic. "Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der LiDAR-Technologie und der Entwicklung von Lösungen auf Basis ihrer LeddarEngine ist LeddarTech der perfekte Partner für uns, um die Bedürfnisse unserer unterschiedlichen Kunden zu erfüllen."

"Wir fühlen uns geehrt, dass Flodraulic unsere Solid-State-LiDAR-Sensoren ausgewählt hat und ihnen vertraut, um Teil ihrer Lösungen zu sein, die hocheffiziente industrielle Anwendungen auf den Markt bringen", so Adrian Pierce, VP Global Sales & Business Development bei LeddarTech. Er fuhr fort: "Flodraulics starkes Engineering-Team unterstützt seine OEM-Partner weiterhin erfolgreich durch das Konzept, Design, Prototyping und die Produktionsphasen autonomer Lösungen mit der LiDAR-Technologie."

Über Flodraulic

Flodraulic ist ein mobiler Systemintegrator mit Know-how in der Erstellung vollständiger Maschinensteuerungs- und Überwachungssysteme. Flodraulic ist bestrebt, führend in der Entwicklung und Herstellung kundenspezifischer Lösungen für den Mobilfunk-, Öl- und Gas- und Industriemarkt zu sein. Seine Systeme können die Lieferung von Elektronik, Hydraulik, Pneumatik, Fernbedienung, Diagnose, Fernüberwachung und Asset-Tracking-Lösungen umfassen.

Flodraulic ist an seinen 28 Standorten in Kanada, den USA und Europa mittlerweile auf 570 Mitarbeiter angewachsen.

Um zu erfahren, wie Flodraulic weiterhin neue und verbesserte Technologien erforscht, um seinen Kundenpartnern immer wertvollere Lösungen zu bieten, besuchen Sie bitte www.flodraulic.com.

Kontakt: Frank Pirri, Sales & Product Manager, FD Flodraulic

Tel.: +1-905-702-9456 FPirri@flodraulic.com

Über LeddarTech



LeddarTech ist ein branchenführendes Unternehmen, das die vielseitigste und skalierbarste LiDAR-Plattform für Autos und Mobilität basierend auf der einzigartigen LeddarEngineTM anbietet, die aus einer Suite von automobilfähigen, für funktionale Sicherheit zertifizierten SoCs bestehen, die im Tandem mit der proprietären Signalverarbeitungssoftware LeddarSPTM arbeiten. Das Unternehmen ist für einige Innovationen bei hochmodernen Fernerkundungsanwendungen für Mobilität verantwortlich und seine mehr als 70 patentierten Technologien (patentiert oder zum Patent angemeldet) verbessern ADAS- und autonome Fahrfähigkeiten.

LeddarTech bedient außerdem den Mobilitätsmarkt mit hochleistungsfähigen Solid-State-LiDAR-Modullösungen für autonome Shuttles, LKW, Busse, Lieferfahrzeuge und Robotaxis. Diese Module wurden entwickelt, um den Mobilitätsmarkt zu unterstützen, aber auch, um die Fähigkeiten der Auto- und Mobilitätsplattform von LeddarTech als Grundlage für andere LiDAR-Lieferanten zu demonstrieren.

Weitere Informationen über LeddarTech sind auf www.LeddarTech.comsowie auf LinkedIn, Twitter, Facebookund YouTube verfügbar.

Kontakt: Daniel Aitken, Vice President of Marketing and Communications, LeddarTech

Tel.: +1-418-653-9000 - Durchwahl 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

