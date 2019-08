Conzzeta: Aufstockung Beteiligung an DNE Laser EQS Group-Ad-hoc: Conzzeta / Schlagwort(e): Firmenübernahme Conzzeta: Aufstockung Beteiligung an DNE Laser 27.08.2019 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Aufstockung der Beteiligung von 51% auf 70% Conzzeta erwirbt zusätzlichen Anteil an DNE Laser Zürich, 27. August 2019 - Im Rahmen der Wachstumsstrategie im Segment Sheet Metal Processing meldet Conzzeta die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Aufstockung der Beteiligung an DNE Laser, Shenzhen, China, von 51% auf 70%. Der Erwerb der zusätzlichen Beteiligung von 19% entspricht dem im März 2016 unterzeichneten Kaufvertrag für die ursprüngliche Beteiligung von 51%, in dem als Option die Aufstockung vorgesehen war. Nach dem starken profitablen Wachstum von DNE Laser seit 2016 hat Conzzeta entschieden, von dieser Option Gebrauch zu machen. DNE Laser trug 2018 einen Nettoumsatz von CHF 145 Mio. zum Blechbearbeitungsgeschäft von Bystronic bei. Alex Waser, CEO von Bystronic und Mitglied der Konzernleitung von Conzzeta, kommentiert: «Die Zusammenarbeit zwischen Bystronic und DNE Laser über die letzten Jahre hinweg war sehr positiv und hat die ursprünglichen Erwartungen übertroffen. Mit der Vertiefung unserer Beziehung streben wir nach der Stärkung unserer Marktposition im wichtigen Markt China und darüber hinaus. Zum Nutzen unserer Kunden werden wir gemeinsam die Entwicklung einer globalen Plattformstrategie beschleunigen.» Zhang Yonghong, Gründer und CEO von DNE Laser, kommentiert: «Wir gehen unseren nächsten Entwicklungsschritt mit Leidenschaft und Ambitionen an. Wir wollen das volle Potenzial unserer Zusammenarbeit realisieren, indem wir unsere Produkte, Dienstleistungen und Organisationen den sich wandelnden Bedürfnisse unserer bestehenden und potentiellen Kunden laufend anpassen. Zudem möchten wir das internationale Geschäft von DNE Laser entwickeln und so das nächste Kapitel unserer Erfolgsgeschichte schreiben.» Für Rückfragen Michael Stäheli, Head Investor Relations & Corporate Communications; Telefon +41 44 468 24 49; media@conzzeta.com Über Conzzeta Conzzeta ist eine breit diversifizierte Schweizer Unternehmensgruppe. Sie steht für Innovation, Marktorientierung und eine unternehmerische Grundhaltung. Conzzeta strebt in den Zielmärkten nach führenden Positionen, überdurchschnittlichem Wachstum und nachhaltiger Wertschöpfung. Über 5'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an weltweit mehr als 60 Standorten in den Bereichen Blechbearbeitung, Schaumstoffe, grafische Beschichtungen und Outdoor tätig. Conzzeta AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX:CON). Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=MPLIRFVGNN Dokumenttitel: Aufstockung DNE Laser Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Conzzeta Giesshübelstrasse 45 8045 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 468 24 49 Fax: +41 44 468 24 53 E-Mail: info@conzzeta.com Internet: www.conzzeta.com ISIN: CH0244017502 Valorennummer: A117LR Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 863279 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 863279 27.08.2019 CET/CEST ISIN CH0244017502 AXC0038 2019-08-27/07:01