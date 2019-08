TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Hoffnung im US-chinesischen Handelsstreit ist zurück und prompt steigen die Kurse an den ostasiatischen Börsen am Dienstag wieder. Sie folgen damit der Erholungsvorgabe der US-Börsen.

Der Nikkei-Index macht 1,1 Prozent gut auf 20.492 Punkte, nachdem er zu Wochenbeginn noch über 2 Prozent eingebüßt hatte. Der Kospi in Seoul erholt sich um 0,8 Prozent, in Sydney geht es um ein halbes Prozent nach oben. In Schanghai steigt der Composite-Index am kräftigsten, und zwar um 1,7 Prozent, wohingegen Hongkong nur behauptet tendiert. Dort sorgen zum Einen die andauernden Proteste für mehr Demokratie für Verunsicherung, zum Anderen hatte der HSI am Vortag im Spätgeschäft bereits deutlich Boden gutgemacht, wenngleich er dennoch knapp 2 Prozent schwächer schloss.

Zur Stimmungsaufhellung in Schanghai trägt bei, dass die Notenbank des Landes dem Bankensystem im Rahmen eines siebentägigen Refinanzierungsgeschäfts netto umgerechnet etwa 4,3 Milliarden Dollar an frischer Liquidität zur Verfügung gestellt hat.

Yuan deutlich abgewertet

Am Devisenmarkt hat der Yen im Vergleich zur gleichen Vortageszeit etwas nachgegeben. Der Yuan, der mit der Eskalation im Handelsstreit besonders kritisch beäugt wird, weil er potenziell von Peking als Druckmittel im Handelsstreit eingesetzt wird, schwächt sich weiter ab. Das gilt zumindest für den Onshore-Yuan. Der Dollar wird mit 7,1601 Yuan bewertet nach 7,1512 am Vorabend und 7,0960 zum Ende der Vorwoche. Der freier handelbare Offshore-Yuan geht in Hongkong wenig verändert mit 7,1720 je Dollar um.

Die chinesische Notenbank hat unterdessen den Mittelkurs im Rahmen des täglichen Fixings um 0,3 Prozent erhöht, den Yuan also abgewertet. Bei den jüngsten täglichen Fixings lagen die Tagesveränderungen bei maximal 0,1 Prozent - in beide Richtungen.

Für wieder mehr Zuversicht im Handelsstreit hat US-Präsident Donald Trump gesorgt. Demnach ist er bereit, die Gespräche mit China wieder aufzunehmen und außerdem sprach er von zwei "sehr guten Anrufen" und davon, dass China einen Deal wolle und dass es dazu auch kommen werde, wenn es den USA möglich sei. Die Anrufe wurden von chinesischer Seite zwar dementiert, von dort hieß es aber, dass man weiter in Kontakt mit der US-Seite sei.

Am vergangenen Freitag hatte zunächst China angekündigt, die Strafzollsätze auf US-Importe zu erhöhen, worauf wenig später die USA ihrerseits mit höheren Zöllen reagierten. Darauf waren die Börsen dann am Montag eingeknickt.

Zur positiven Stimmung trägt auch bei, dass es Bewegung im US-iranischen Konflikt um den mutmaßlichen Bau von Atomwaffen gibt. So ist Trump im Grundsatz zu einem Treffen mit seinem iranischen Kollegen Hassan Ruhani bereit. "Wenn die Umstände stimmen, würde ich dem sicherlich zustimmen", sagte er am Ende des G7-Treffens.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.475,40 +0,55% n.def. 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.491,59 +1,14% +2,38% 08:00 Kospi (Seoul) 1.931,47 +0,79% -5,37% 08:00 Schanghai-Comp. 2.911,62 +1,68% n.def. 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.707,14 +0,10% +1,33% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.071,63 +0,21% +1,36% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.596,75 -0,24% -5,33% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:27 % YTD EUR/USD 1,1101 +0,0% 1,1100 1,1130 n.def. EUR/JPY 117,33 -0,4% 117,81 117,52 -6,7% EUR/GBP 0,9087 +0,0% 0,9083 0,9074 n.def. GBP/USD 1,2216 -0,1% 1,2222 1,2262 -4,1% USD/JPY 105,69 -0,4% 106,13 105,58 n.def. USD/KRW 1213,45 +0,1% 1211,81 1215,86 +8,9% USD/CNY 7,1601 +0,1% 7,1512 7,1459 +4,1% USD/CNH 7,1722 +0,1% 7,1662 7,1558 +4,4% USD/HKD 7,8437 -0,0% 7,8455 7,8441 +0,2% AUD/USD 0,6759 -0,2% 0,6776 0,6751 n.def. NZD/USD 0,6371 -0,3% 0,6393 0,6377 -5,1% Bitcoin BTC/USD 10.154,25 -1,0% 10.258,75 10.329,50 +173,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,97 53,64 +0,6% 0,33 n.def. Brent/ICE 59,00 58,70 +0,5% 0,30 +6,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.528,39 1.527,10 +0,1% +1,29 +19,2% Silber (Spot) 17,67 17,67 +0,0% +0,00 n.def. Platin (Spot) 858,26 857,50 +0,1% +0,76 +7,8% Kupfer-Future 2,54 2,54 -0,2% -0,00 -4,0%

