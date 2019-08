FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TSTD XFRA US87969N2045 TELSTRA CORP. ADR/5 0.244 EUR

PAR XFRA US7010941042 PARKER-HANNIFIN DL-,50 0.791 EUR

LTR XFRA US5404241086 LOEWS CORP. DL 1 0.056 EUR

XFRA DE000HLB1GH5 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/14 0.002 %

BNK XFRA US09227Q1004 BLACKBAUD INC. DL-,001 0.108 EUR

NYVL XFRA TH0371010R13 SUPALAI PCL-NVDR- BA 1 0.012 EUR

CYC XFRA SG1B51001017 JARDINE CYCLE+CARR. SD 1 0.162 EUR

WOSB XFRA NL0000395903 WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 0.390 EUR

OSOB XFRA MXP8728U1671 ORGANIZ.SORIANA S.A.B. B 0.018 EUR

G9N1 XFRA MX01GA000004 GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B 0.190 EUR

5LX XFRA KYG211411098 CHINA LILANG REGS HD-,10 0.030 EUR

WFG1 XFRA JE00B3MW7P88 WEST CHINA CEMENT LS-,002 0.005 EUR

WHL XFRA HK0020000177 WHEELOCK AND CO. 0.060 EUR

TH3B XFRA HK0008011667 PCCW LTD CONS. 0.011 EUR

XFRA GB00BDFBS041 AUDLEY FDG 17/22 MTN 0.006 %

UVW XFRA AU000000RKN9 RECKON LTD. 0.018 EUR

LIE XFRA CA8667961053 SUN LIFE FINANCIAL INC. 0.355 EUR

2R8 XFRA CA7677441056 RITCHIE BROTH.AUCTIONEERS 0.180 EUR

IZ1 XFRA CA3359341052 FIRST QUANTUM MINLS 0.003 EUR

5CI XFRA ES0105027009 C.D.DIS.INT.LOG.HD.EO-,20 0.370 EUR

WF9 XFRA AU000000WOR2 WORLEYPARSONS LTD. 0.091 EUR

STS1 XFRA AU000000STO6 SANTOS LTD 0.054 EUR

CCL XFRA AU000000CCL2 COCA-COLA AMATIL 0.152 EUR

4HK XFRA HK0000093390 HKT TRUST A.HK.LTD ST.UTS 0.034 EUR

HQX XFRA AU000000DMP0 DOMINOS PIZZA ENTERPR.LTD 0.321 EUR

XFRA GB00BDCJX280 AUDLEY FDG 17/22 MTN 0.005 %

4SB XFRA US78410G1040 SBA COMMUNICAT. A DL-,01 0.333 EUR

PIJ XFRA AU000000PTM6 PLATINUM ASSET MANAG.LTD 0.085 EUR