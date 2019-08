FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.08.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.08.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BI6 XFRA AU000000BIN7 BINGO INDUSTRIES LTD 0.012 EUR

NMN XFRA AU000000MMS5 MCMILLAN SHAKESPEARE LTD 0.243 EUR

BZB XFRA NZCENE0001S6 CONTACT ENERGY LTD 0.147 EUR

FLQ XFRA NZFBUE0001S0 FLETCHER BUILDING 0.086 EUR