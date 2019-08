FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.08.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.08.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LKG XFRA ZAE000127148 LIBERTY HLS NEW 0.162 EUR

LL6 XFRA ZAE000042164 MTN GROUP LTD. RC-,0001 0.115 EUR

A7Z XFRA ZAE000000220 AECI LTD RC 1 0.092 EUR

XFRA DE000HSH6JR4 HCOB MZC 3 17/20 0.000 %

DJL0 XFRA IE0004880047 AGIF VI-ALLIA.KOREA A EO 0.096 EUR

ZGS7 XFRA IE0004874099 AGIF VI-ALLIAN.CHINA A EO 0.081 EUR

DJLC XFRA IE0002817868 AGIF VI-ALLIA.KOREA A DL 0.072 EUR

DJL1 XFRA IE0002817751 AGIF VI-ALLIAN.CHINA A DL 0.085 EUR

XFRA AU3FN0031530 WESTPAC BKG 16/21 FLR MTN 0.000 %

NVD XFRA US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001 0.144 EUR

FP3 XFRA US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 1.124 EUR

MXI XFRA US57772K1016 MAXIM INTEGR.PRODS DL-001 0.432 EUR

LE6N XFRA US5218652049 LEAR CORP. DL-,01 0.675 EUR

CTMA XFRA US16941M1099 CHINA MOBILE LTD. ADR/5 0.875 EUR

LHOG XFRA TH0143010Z16 LD + HOUSES PCL FGN BA 1 0.009 EUR

NVAH XFRA TH0143010R16 LAND + HOUSE -NVDR- BA 1 0.009 EUR

NVAV XFRA TH0101010R14 CHAROEN POKP. -NVDR- BA10 0.009 EUR

NVPI XFRA TH0015010R16 SIAM COMM.BK -NVDR- BA 10 0.044 EUR

SIPF XFRA TH0015010018 SIAM COMML BK -FGN- BA 10 0.044 EUR

OLWN XFRA PR3186727065 FIRST BANCORP. NEW DL 1 0.027 EUR

8WY XFRA KYG981491007 WYNN MACAU LTD 0.052 EUR

7BP1 XFRA TH0420010R18 BANGCHAK CORP. NVDR BA 1 0.015 EUR

ATH1 XFRA BMG0534R1088 ASIA SAT.TELE.HLDGS HD-10 0.021 EUR

TSTA XFRA AU000000TLS2 TELSTRA CORP. LTD 0.049 EUR

WMC1 XFRA AU000000AWC3 ALUMINA LTD 0.040 EUR

V0Y XFRA US9290891004 VOYA FINANCIAL INC.DL-,01 0.135 EUR

KCH XFRA US49714P1084 KINSALE CAP.GRP.INC. -,01 0.072 EUR

RMT XFRA KYG748071019 REGINA MIR.INTL HLD.DL-01 0.005 EUR

CPOF XFRA TH0101A10Z19 CHAROEN POKPH.-FGN- BA 1 0.009 EUR

7BP XFRA TH0420010Y19 BANGCHAK CORP. -FGN- BA 1 0.015 EUR

QMBN XFRA SG2E73981531 Q+M DENTAL GROUP SING.LTD 0.003 EUR

XY6 XFRA US98419M1009 XYLEM INC. DL-,01 0.216 EUR

2OF XFRA AU0000030678 COLES GROUP LTD 0.216 EUR

XFRA GB00BDZC8S53 AUDLEY FDG 17/22 MTN 0.003 %

LG7 XFRA SE0007603493 LAGERCRANTZ GRP B SK-,70 0.233 EUR