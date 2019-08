FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HK2C XFRA HK0388045442 HONGKONG EXCH. (BL 100)

DEF XFRA DE000A13SUL5 DEFAMA AG