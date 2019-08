...der Berliner Bausenatorin, die damit das umsetzt, was sie bei Honecker gelernt hat: Drastische Regulierung des Mietermarktes ohne jede Berücksichtigung von Kosten und Bedarf an Wohnraum, dem sich die Linke sofort anschloss: 8 Euro für ganz Deutschland. Die sofortige Reaktion aller Immobilienwerte hat ein gewichtiges Wort für die Markttendenz der nächsten Monate. Schon reagieren oder abwarten? Das ist in den nächsten acht Tagen zu sortieren.



