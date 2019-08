function check(frm){ chk=0; total=0; for (var i=1;i Nach "Cum-Ex" erschütterte im Herbst eine neue Betrugsmasche das Vertrauen in die deutschen Finanzbehörden. Dabei hatten sich Gauner gezahlte Abgeltungssteuer auf Dividenden für Aktien zurückzahlen lassen, die sie angeblich für sogenannte ADRs in Depots gehalten hatten. Das Problem: Es gab keine solchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...