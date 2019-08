Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Dem DAX gelang es gestern den negativen Vorgaben zu trotzen und sich die meiste Zeit des Tages im Plus zu halten. Am Ende ging er mit Zugewinnen von 0,4 Prozent aus dem Handel. Damit schloss er direkt auf der vielbeachteten 200-Tage-Linie. Marktidee: BMW. Die BMW-Aktie weist ausgehend vom im Jahr 2015 markierten Allzeithoch einen intakten Abwärtstrend auf. Zuletzt war das Papier des Münchener Autobauers auf ein 7-Jahres-Tief bei gut 58 Euro abgerutscht. Dort versuchte die Aktie sich zu stabilisieren. In der vergangenen Woche scheiterte ein erster Erholungsansatz am Widerstand des Juni-Tiefs.