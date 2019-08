Papiere von Cancom dürften mit der Aufnahme in den MDax von diesem Donnerstag an bei den Anlegern noch größere Beachtung finden. An der Börse wird dies bereits honoriert: Die Papiere des IT-Dienstleisters kletterten am Dienstagmorgen im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate um 1,7 Prozent.

Cancom ersetzt im Index mittelgroßer Werte zum 29. August die Papiere des Medienkonzerns Axel Springer , die ihren Platz aufgrund des zu geringen Streubesitzes nach der erfolgreichen Übernahmeofferte des Finanzinvestors KKR räumen müssen.

Cancoms Platz im Nebenwerteindex SDax nehmen künftig die Anteilsscheine des Immobilienentwicklers Instone Real Estate ein. Sie wurden auf Tradegate 3,6 Prozent höher taxiert./ag/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005501357 DE0005419105

AXC0051 2019-08-27/08:16