Der neueste ifo-Test zeigt ein neues Tief und damit dasjenige von 2012 und nur noch das absolute Tief von 2009 steht noch vor dem letzten Test. Die dramatische Änderung dieses Meinungspegels in 2009 rufen wir in Erinnerung. Die Erwartung für einen ähnlichen Verlauf steht für September/Oktober an. Die Börse greift dem bereits vor: In der heutigen Frühbörse schon knapp vor 11.700. Ist die Stabilsierung damit gelungen?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV