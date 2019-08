Kaum eine Aktie im DAX befand sich in den vergangenen 52 Wochen so stark im Sinkflug wie die Aktie der Deutschen Lufthansa. Das Papier verlor in dem Zeitraum fast 43 Prozent und ist damit der drittschwächste Wert im deutschen Leitindex. Noch schwächer waren nur die Aktien von ThyssenKrupp mit minus 47 Prozent und Covestro mit minus 50 ProzentDoch derzeit arbeitet die Deutsche Lufthansa an einer Stabilisierung. Aus dem Handel am Montag ist die Aktie mit einem Plus von 2,7 Prozent gegangen und war ...

