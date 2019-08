Der DAX dürfte am Dienstag zunächst an die positive Performance des Vortages anschließen. Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China haben zum Wochenauftakt zu kräftigen Aufschlägen an der Wall Street geführt und am Morgen die Börsen in Asien ebenfalls überwiegend fester tendieren lassen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

