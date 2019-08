Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler von 69 auf 65 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Im Vergleich zur Oberklasse-Konkurrenz müsse die Marke Mercedes-Benz in den nächsten zwei Jahren die Arbeitskosten senken, den Produktmix- und die Verkaufspreise und die Beschaffungskosten reduzieren, um in den strategischen Gewinnmargenkorridor von acht bis zehn Prozent zurückzukehren, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund könnte der Inverstorentag Mitte November zu einem starken Kurstreiber für die Aktien werden. Das Kursziel gelte nun für Ende 2020, nicht mehr für Ende 2019./mis/zb

