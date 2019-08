Papiere von Cancom (CANCOM SE) dürften mit der Aufnahme in den MDAX von diesem Donnerstag an bei den Anlegern noch größere Beachtung finden. An der Börse wird dies bereits honoriert: Die Papiere des IT-Dienstleisters kletterten am Dienstagmorgen im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate um 1,7 Prozent.

