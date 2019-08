SPI AV - S IMMO 1H NET INCOME €147.6M ALC SW - Alcon-Linse "Panoptix" erhält Zulassung der US VOS - Vossloh verkauft Locomotives-Bereich an CRRC Zhuzhou Locomotive INS - SDAX-Aufsteiger Instone wächst und bestätigt Prognose NEXTCLOUD - Der deutsche Cloud-Anbieter Nextcloud hat sich Großaufträge der Regierungen von Frankreich, Schweden und den Niederlanden gesichert. Die Plattform der Firma werde alleine in Frankreich für rund 100.000 Mitarbeiter der Behörden zum Einsatz kommen, sagte Nextcloud-Gründer Frank Karlitschek. In Deutschland stellt der Anbieter seit dem vergangenen Jahr die Bundescloud für 300.000 Nutzer von Ministerien und anderen Bundeseinrichtungen. (Handelsblatt S. 18) EOAN - Kurz vor dem Ziel bekommt die geplante 22 Milliarden Euro schwere ...

