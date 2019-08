Die britische Investmentbank Barclays hat Fortum von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel auf 21,50 Euro belassen. Wie erwartet seien die kurstreibenden Ereignisse beim finnischen Energieversorger in Form starker Quartalszahlen sowie im Anschluss an die Hauptversammlung der Beteiligung Uniper im Mai eingetreten, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die stark überdurchschnittliche Aktienentwicklung dürfte nun erst einmal beendet sein./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2019 / 18:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-08-27/09:06

ISIN: FI0009007132