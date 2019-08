FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem der DAX-Future zwischenzeitlich im Plus notierte, kommt er im Verlauf leicht unter Druck. "Frisches Geld kommt momentan nicht an die Börse", so ein Händler. Es überwiege dagegen die Tendenz, das Risiko herunterzufahren. In der Folge würden Erholungen schnell für Verkäufe genutzt. Er erwarte, dass der September-Kontrakt ohne neue Impulse weiter an der 200-Tagelinie hängen werde.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 36 auf 11.651 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.702 und das Tagestief bei 11.642,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 5.250 Kontrakte.

August 27, 2019 02:39 ET (06:39 GMT)

