27. August 2019 - Vancouver, BC: The Yield Growth Corp. (CSE:BOSS) (OTCQB:BOSQF) (FSE:YG3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 25. August 2019 eine Vertriebs- und Lizenzvereinbarung mit der Firma 2699598 Ontario Corp. DBA Melorganics Hellas (Melorganics) unterzeichnet hat, die Melorganics die europäischen Rechte an sechs CBD-Aufguss-Produktrezepturen gegen eine Gebühr in Höhe von 900.000 Dollar sichert.

Yield hat sich bereit erklärt, Melorganics die zeitlich unbegrenzten, nicht exklusiven Rechte an Rezepturen und Know-how für die Herstellung und den Vertrieb von CBD-Fußbalsam, CBD-Körperöl, CBD-Vitalbalsam für die Entspannung der Muskulatur, CBD-Körperpeeling, CBD-Entspannungsgel sowie CBD-Handcreme zu gewähren. Die Rezepturen können von Melorganics zur Herstellung von Produkten mit Extrakten aus CBD und anderen Cannabinoiden verwendet und in der gesamten Europäischen Union unter einer von Melorganics entwickelten Marke vertrieben werden (die Marke).

Sowohl die Marke als auch die Verpackung der Produkte müssen von Yield genehmigt werden. Die Gebühr in Höhe von 900.000 Dollar ist innerhalb einer Woche fällig und kann von Melorganics auch in Form von Aktieneinheiten an Yield entrichtet werden. Nach Überschreibung der Aktienanteile von Melorganics auf Yield wird Yield rund 18 % der Firmenanteile an Melorganics besitzen und ist damit berechtigt, einen Director in das Board of Directors von Melorganics zu entsenden. Der Wert der Aktienanteile an Melorganics basiert auf der letzten von Melorganics durchgeführten Privatplatzierung.

Wir freuen uns außerordentlich, unsere Geschäftsbeziehung zu Melorganics zu erweitern und unsere CBD-Produkte sowohl über eine neu zu entwickelnde Marke als auch über die Marke Wright & Well in Europa auf den Markt bringen zu können, erklärt Penny Green, CEO von Yield Growth. Die Qualität unserer Produkte und die Stärke unserer Marken sichern uns eine kontinuierliche Umsatzentwicklung und ermöglichen uns den Ausbau unserer Vermögenswerte im Sinne einer Wertsteigerung zugunsten unserer Aktionäre.

Yield Growth hat sich außerdem bereit erklärt, Melorganics für einen Zeitraum von zwei Jahren und gegen eine Gebühr in Höhe von 100.000 Dollar die exklusiven Vertriebsrechte an der Marke Wright & Well und den dazugehörigen CBD-Produkten im Hoheitsgebiet Griechenland und Zypern zu gewähren. Die Gebühr ist fällig, sobald die beiden Vertragsparteien eine finale Vertriebsvereinbarung unterzeichnet haben und mindestens drei Produkte der Marke Wright & Well für den Verkauf innerhalb der Europäischen Union registriert wurden.

Wie bereits angekündigt, wurde Melorganics als exklusiver Einzelhandelsvertriebspartner und nicht exklusiver Vertriebspartner für den Online-Handel von Urban Juve-Produkten in Griechenland und Zypern ausgewählt. Um sich den exklusiven Vertrieb in diesem Hoheitsgebiet zu sichern, muss Melorganics im ersten Jahr eine Mindestmenge von Urban Juve-Produkten im Wert von 300.000 Dollar und in jedem nachfolgenden Jahr eine Mindestmenge im Wert von 500.000 Dollar abnehmen.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Yield Growth und haben nun auch Zugang zur Marke Wright & Well. Mehrere SKUs sind der beste Weg, um in jeden Markt einzusteigen. Jetzt, wo auch die Produktlinien qualitativ hervorragend sind, kann man wirklich nichts falsch machen", sagt Tom Vachliotis, Präsident von Melorganics Hellas.

Yield Growth ist derzeit damit beschäftigt, sämtliche Urban Juve-Produkte für den Verkauf in der Europäischen Union zu registrieren. Zwei Produkte wurden bereits genehmigt, neun weitere sollen noch in diesem Herbst registriert werden.

Yield Growth kündigt eine Finanzierung von 500.000 Dollar durch die Ausgabe von speziellen Optionsscheinen zu einem Preis von 0,30 Dollar an, die in Einheiten umgewandelt werden können, die aus einer Aktie und einem Optionsschein bestehen, um eine zusätzliche Aktie zu einem Preis von 0,35 Dollar für einen Zeitraum von zwei Jahren zu kaufen.

Über Melorganics

Melorganics Hellas will in den griechischen und zypriotischen Markt mit einer ganzen Serie von CBD-Produkten einsteigen. Das Unternehmen sichert sich derzeit sowohl Exklusivrechte als auch strategische Allianzen mit führenden Unternehmen in Griechenland und Kanada, die auf die Entwicklung von einzigartigen Gesundheitsprodukten sowie Nutrazeutika auf Basis von Cannabis und botanischen Ölen spezialisiert sind. Melorganics Hellas wurde von Athanasios (Tom) Vachliotis (mit griechischer und kanadischer Staatsbürgerschaft) und John Philpott gegründet. Beide Experten waren bereits in unterschiedlichen Geschäftsbereichen erfolgreich. Herr Vachliotis unterhält enge Kontakte zu Griechenland und kann auf zahlreiche Geschäftserfolge verweisen. Herr Philpott zeichnet als CEO von CanAm Physician Recruiting Inc., der ersten Arbeitsvermittlungsagentur für Ärzte in Kanada, verantwortlich und war zuvor CEO der Firma Canabo Medical Corp., die im Jahr 2017 an die Börse ging und im Jahr 2018 mit der Firma Aleafia Health Inc. fusionierte. Im Zuge dieser 40 Millionen Dollar schweren Transaktion wurden beide Unternehmen zu einem Betrieb mit einer Marktkapitalisierung von über 200 Millionen Dollar zusammengelegt. Im Jahr 2019 wurde die Firma Aleafia von der Börsenaufsicht der TSX.V unter die 50 bestgeführten börsennotierten Unternehmen des Jahres 2018 gereiht.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von cannabis- und hanfhaltigen Produkten der Marken Urban Juve und Wright & Well spezialisiert. Die in Entwicklung befindliche Produktpalette des Unternehmens umfasst mehr als 200 Wellness- und Schönheitsformeln. Das Unternehmen hat die Absicht, den internationalen Wellness-Markt - der laut Angaben des Global Wellness Institute mittlerweile einen internationalen Marktwert von 4,2 Billionen Dollar erreicht hat - durch die Verbindung von uralten Heilmethoden mit moderner Wissenschaft und Technik zu revolutionieren. Das Führungsteam von The Yield Growth ist mit internationalen Marken wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble, M·A·C Cosmetics, Skechers, Best Buy, Aritzia, Coca-Cola und Pepsi Corporation bestens vertraut. Die Zielgruppe von Yield Growth sind Mainstream-Luxusverbraucher, die sich erlesene Wellnessprodukte wünschen. Die Vorzeigemarke Urban Juve verfügt über eine markenrechtlich geschützte und zum Patent angemeldete Extraktionstechnologie und hat insgesamt 12 Patente angemeldet. Yield Growth errichtet derzeit ein solides internationales Vertriebsnetz und verfügt über zahlreiche Einnahmequellen wie z.B. Dienstleistungen, Lizenzierungen und Produktverkäufe.

Nähere Informationen erhalten Sie auf www.yieldgrowth.com bzw. auf Instagram unter @yieldgrowth. Besuchen Sie www.urbanjuve.com und findyourjuve auf sozialen Plattformen um sich zu informieren, zu engagieren und einzukaufen.

Ansprechpartner für Anleger:

Penny Green, President & CEO

Kristina Pillon, Investor Relations

invest@yieldgrowth.com

1-833-514-BOSS 1-833-514-2677

1-833-515-BOSS 1-833-515-2677

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden Solche Risiken, Ungewissheiten und Faktoren beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf: Risiken in Zusammenhang mit der Entwicklung, der Prüfung, der Lizenzierung, dem Schutz von geistigem Eigentum, dem Verkauf und der Nachfrage nach Produkten von Urban Juve, Wright & Well und UJ Beverages allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Ungewissheiten, Verzögerungen oder Nichterteilung von Genehmigungen durch den Vorstand oder die Behörden, sofern anwendbar, sowie auf die Situation auf den Kapitalmärkten. Yield Growth weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen, die von Yield Growth bereitgestellt werden, keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

