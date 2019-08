Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) fällt gestern zu Beginn des Handels, bis auf 141,55 EURO um dann die Verluste im Laufe des Tages aufzuholen und bei 144,50 EURO auf Xetra zu schließen.

Und wie geht es heute weiter? Fast schon regelmäßig gibt es eine Erfolgsmeldung aus der Kundenakquise, so auch heute:

" Wirecard und emonvia, das als Joint Venture unter anderem von einem der größten deutschen Energieversorger N-Ergie AG gegründet wurde, kooperieren im Bereich E-Mobility. Zusammen launchen Wirecard und emonvia mit charge@work eine ganzheitliche und sichere Ladelösung für die zukunftsfähige Ausstattung von Parkplätzen im Unternehmen. Über 60.000 Firmenkunden und Stadtwerke im gesamten Bundesgebiet nutzen die Energiedienstleistungen von N-Ergie, die zuletzt einen Jahresumsatz von EUR 2,8 Milliarden verzeichnete." (hierzu mehr im Folgenden).

Und der Kurs nähert sich der interessanten 150,00 und 155,00 EURO Marke. Jetzt mal spekuliert, dass die Unsicherheit der Märkte sich nreduziert bezüglich des drohenden Handelskrieges oder der drohenden Handelskriege, Brexit ohne Vertrag, Iran- und Nordkoreakrise und Regierungskrise in Italien und wie sie alle heißen. Also die Faktoren, die derzeit weiteren Kurssteigerungen des breiten Marktes im Wege stehen, mal etwas zurücktreten? Wirecard wird dann wohl einer der bevorzugten Werte der Anleger sein oder?

HIER: DIE aktuelle Analyse zur Wirecard AG - kostenlos. Was bringt die Zukunft, wie sollte der Anleger sich positionieren?

Und der Chef twittert...

... und folgt damit medienwirksamen Selfmademilliardären Folgendes am Freitag (23.08.2019): "Good to see that the hard work pays off. Only in the past four weeks, we've signed three deals that stand-alone have the potential to outperform the whole volume Wirecard processed in 2018." So eine Aussage lässt natürlich aufhorchen. Er sieht allein bei drei in den letzten vier Wochen gewonnenen Neukunden das gesamte Umsatzpotential des Jahres 2018 - immerhin locker 2,1 Milliarden Euro Umsatz, ...

