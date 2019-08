Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Ettal (pts014/27.08.2019/08:55) - Jetzt ist sie in allen Bundesländern angebrochen: Die Schulferienzeit. Doch bei über 1,2 Millionen Unfällen alleine von Schülern im Jahr in ganz Deutschland, ist nicht sicher, dass nach den Ferien auch wieder alle ganz normal am Schul- bzw. Lehrbetrieb teilnehmen können. Von den unzähligen Fällen, bei denen Mobbing, Depressionen, Burnout und stressbedingte Erschöpfung der Kinder und Jugendlichen für den Ausfall verantwortlich sind, ganz zu schweigen. Die Belastung für die betroffenen Familien nach solch familiären Katastrophen ist hoch. Neben dem seelischen Leid, werden diese oft mit den finanziellen Kosten alleine gelassen. Eine Lösung bietet eine nahezu unbekannte Versicherung, die speziell für Kinder und Jugendliche in der Ausbildung entwickelt wurde. Die Lindebner Finanz GmbH in Bayern ist spezialisiert auf diese Versicherung und berät Familien in ganz Deutschland gratis und unverbindlich. http://www.lindebner-finanz.de Ab sofort gibt es auch Berufsunfähigkeitsversicherung für - Schüler und Lehrlinge! Erwachsene Arbeitnehmer können sich seit jeher umfassend mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung für Unfällen am Arbeitsplatz schützen. Schülern stand dieser Weg bisher nicht offen - bisher. Denn Karl-Heinz Lindebner, Versicherungsexperte aus Bayern, hat einen Weg gefunden, wie man auch Kinder und Jugendliche vor solchen privaten Schicksalsschlägen absichern kann. "Für mich und meine Experten sind die genannten Ausfallgründe klare Fälle von Berufsunfähigkeit, für die man Vorsorge treffen soll und kann. Um hier betroffenen Schülern und Eltern eine Absicherung zu ermöglichen, hat mein Team ein spezielles Versicherungspaket geschnürt, um zumindest die finanziellen Folgen einer Schulunfähigkeit abzumildern." Detailinformationen zur Schüler-BU (Schüler-Berufsunfähigkeitsversicherung) finden sich direkt unter: http://www.lindebner-finanz.de Schulunfähigkeit - vom Gesetzgeber sträflich vernachlässigt Zwar sind Schüler beim Weg zur Schule und während des Unterrichts gesetzlich unfallversichert und unter gewissen Voraussetzungen werden auch die Schulzeiten bei der gesetzlichen Renten- und Erwerbsversicherung angerechnet, aber dennoch reicht der Schutz nicht weit genug: Die bleibenden Folgeschäden bei schwereren Unglücken und der damit einhergehende Verdienstausfall werden kaum bis gar nicht berücksichtigt. Die Konsequenzen sind deutlich: Muss ein Kind aufgrund einer Schulunfähigkeit beispielsweise seine Ausbildung abbrechen und steigt drei Jahre später ins Berufsleben ein, müssen de facto die Eltern alleine die Zwischenfinanzierung stemmen. "Da putzt man sich lieber auf dem Rücken der Eltern ab, weil man davon ausgeht, die Eltern werden den eigenen Kindern schon zur Seite stehen", sorgt sich Karl-Heinz Lindebner. Bei Krankheits- oder mobbingbedingter Schulunfähigkeit gibt es sogar gar keine Unterstützung vom Staat. Deswegen hat das Expertenteam von der Lindebner Finanz GmbH eine Schulunfähigkeitsversicherung auf den Markt gebracht, welche die typischen Gefahren von Schülern und Auszubildenden absichert, die zu einem Abbruch oder Verzögerung der Lehre bzw. des Schulbesuches führen könnten. Dabei stehen stets das Wohl des Kindes und der ganzheitliche Ansatz im Vordergrund, der auch die Situation der Eltern berücksichtigt. Vielfältige Gründe für Schulunfähigkeit Unfälle sind der wohl geläufigste Grund für eine Schulunfähigkeit, gefolgt von Krankheitsfällen. Auch seelische Erkrankungen und Beschwerden spielen eine immer größere Rolle: Schulstressbedingter Burnout, Depressionen, ADHS und in den letzten Jahren verstärkt Mobbing, sind nicht zu unterschätzende Risikofaktoren. Gerade letzteres ist dank der Dauerbeschallung der Jugend durch die sozialen Medien nicht mehr nur auf die reine Schulzeit beschränkt, sondern weitet sich auch auf die Freizeit aus. Die Folge: Das Kind hat keine "Ruhezonen" und leidet enorm, kann die Schule daher bald schon nicht mehr besuchen. Kontakt: Karl-Heinz Lindebner GmbH Alte Bergstraße 2 82488 Ettal Tel.: 08822-7042 Fax: 08822-1090 E-Mail: info@lindebner-finanz.de Web: http://www.lindebner-finanz.de Motto: Einmal versichert - immer sicher! (Ende) Aussender: Karl-Heinz Lindebner GmbH Ansprechpartner: Karl-Heinz Lindebner Tel.: +49 8822 7042 E-Mail: info@lindebner-finanz.de Website: www.lindebner-finanz.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190827014

