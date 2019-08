FRANKFURT (Dow Jones)--Fester tendiert der Bund-Future am Dienstag im frühen Verlauf. Auch wenn die Luft nach oben deutlich dünner geworden ist, werden aktuell die Rücksetzer schnell wieder für Käufe genutzt. In den Fokus könnte mangels sonstiger Nachrichten am Vormittag die neue Schatzanweisung des Bundes und zur Wochenmitte die Aufstockung der zehnjährigen Bundesanleihe rücken. Spannend ist, auf wieviel Nachfrage der neue Schatz mit einem Volumen von 5 Milliarden Euro treffen wird. Die jüngsten Emissionen der Deutschen Finanzagentur waren technisch unterzeichnet.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 21 Ticks auf 178,64 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 178,70 Prozent und das Tagestief bei 178,45 Prozent. Umgesetzt wurden 21.337 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 9 Ticks auf 136,04 Prozent.

August 27, 2019 02:57 ET (06:57 GMT)

