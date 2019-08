Sixt Leasing SE: Erfolgreiche Vertriebskooperation von Sixt Neuwagen, Fiat und Tchibo geht in die Endphase DGAP-News: Sixt Leasing SE / Schlagwort(e): Kooperation Sixt Leasing SE: Erfolgreiche Vertriebskooperation von Sixt Neuwagen, Fiat und Tchibo geht in die Endphase 27.08.2019 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sixt Leasing SE: Erfolgreiche Vertriebskooperation von Sixt Neuwagen, Fiat und Tchibo geht in die Endphase * Bereits mehrere hundert Fiat 500 Lounge an Kunden übergeben * Positive Resonanz von Aktionskunden und teilnehmenden Fiat-Händlern * Tchibo Aktionsangebot für Fiat 500 Lounge MY 2020 inkl. City Paket ab 85 Euro pro Monat* nur noch bis zum 9. September verfügbar Pullach, 27. August 2019 - Einen nagelneuen Fiat 500 Lounge im Internet bestellen und bereits wenige Wochen später fahren - Sixt Neuwagen macht es möglich! Die Online-Plattform der Sixt Leasing SE hatte Ende Juni eine Vertriebskooperation mit Tchibo und Fiat gestartet. Nur etwa sechs Wochen nach der Bestellung konnten im August bereits die ersten Kunden ihr Fahrzeug beim Fiat-Händler entgegennehmen. Der Fiat 500 Lounge MY2020 wird inkl. City Paket zum exklusiven Sonderpreis ab 85 Euro pro Monat* auf der Website www.tchibo.de/sixt-neuwagen angeboten. Das italienische Kult-Auto ist mit dieser Ausstattung und zu diesem Preis nur noch bis zum 9. September bestellbar. Zu den glücklichen Aktionskunden, die früh bestellt haben und nun schon mit ihrem Fiat 500 Lounge unterwegs sind, gehört auch Hugo S. Er holte sein Leasingfahrzeug beim Autohaus Braun in Leonberg bei Stuttgart ab: "Meine Ehefrau hat sich seit längerem einen Fiat 500 gewünscht, und wir waren bereits auf der Suche nach einem Stadtauto. Nachdem wir auf das Angebot aufmerksam geworden waren und bemerkt hatten, dass ein nahe gelegener Fiat-Händler teilnimmt, haben wir gesagt: ,Das ist es!'" Die Einbeziehung des Handels hat dem Ehepaar auch die Scheu vor der Online-Bestellung genommen: "Für mich war der Online-Bestellprozess leicht zu handhaben, da gut erklärt wurde, welche Schritte durchzuführen sind." Auch die im Rahmen der Bestellung angebotenen Serviceprodukte haben ihn angesprochen: "Ich habe das Wartungs- und Verschleißpaket von Sixt Neuwagen hinzugebucht, da für mich die Kosten so planbarer und transparenter sind." Bei der Übergabe haben Kunde und Autohaus bereits den nächsten Kontaktpunkt vereinbart: Im Herbst wollen sie zum Thema Winterreifen sprechen. "Die während der Laufzeit fällige Inspektion werde ich natürlich auch im Autohaus Braun durchführen lassen", ergänzt Hugo S. Neben den Kunden zeigen sich auch teilnehmende Fiat-Händler wie Christian Esch, Prokurist beim Autohaus Braun in Leonberg, zufrieden: "Wir haben bereits einige Fiat 500 Lounge aus der Aktion ausgeliefert. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um Neukunden, die wir gemeinsam mit der Kombination aus Produkt, Prozess und Service begeistern konnten." Schon jetzt plant das Autohaus Braun mit rund 100 Auslieferungen. Weitere könnten bis zum Ende der Aktion am 9. September noch hinzukommen. Aber nicht nur der Schub bei den Fahrzeugverkäufen ist für den Handel ein wesentlicher Faktor: "Wir erwarten insbesondere im Servicegeschäft eine hohe Nachfrage und hoffen, Kunden an uns binden zu können", äußert sich Christian Esch optimistisch. Vor allem das Starterpaket aus Fußmatten, Verbandskasten und Warndreieck werde gut angenommen. Zudem können Kunden direkt über das Autohaus Winterreifen und weitere Zubehörprodukte beziehen. Auch aus Sicht von Sixt Neuwagen hat die Zusammenarbeit gut funktioniert: "Unsere Vertriebskooperation mit Fiat und Tchibo zeigt, dass sowohl die Kooperationspartner als auch die Kunden profitieren, wenn alle Partner ihre jeweiligen Stärken einbringen. Durch die Zusammenführung des digitalen und stationären Vertriebs haben wir ein sehr attraktives Angebot für unsere Kunden geschnürt", sagt Dr. Felix Frank, Managing Director Online Retail bei der Sixt Leasing SE. Die Aktion für den Fiat 500 Lounge MY 2020 läuft noch bis zum 9. September über die Webseite www.tchibo.de/sixt-neuwagen und gilt nur, solange der Vorrat reicht. Das Auto ist mit zahlreichen Extras wie zum Beispiel dem City Paket ausgestattet. Die Bestellung erfolgt ganz einfach mithilfe des digitalen Bestellprozesses von Sixt Neuwagen. 