Unterföhring (ots) - Profi-Coaching für frischgebackene Hundeeltern und ihre Schützlinge: Wenn kleine Racker in den ersten Wochen nach dem Einzug in die neue Familie den Alltag durcheinanderwirbeln, heißt es Einsatz für Kate Kitchenham und Jochen Bendel. In der neuen, fünfteiligen Prime-Time-Doku-Reihe "Kleine Hunde - Großes Chaos" begleiten Verhaltensbiologin und Hundetrainerin Kate Kitchenham sowie Tierexperte und Hundetrainer Jochen Bendel bei SAT.1 GOLD sechs Hundebesitzer nebst vierbeinigem Familienzuwachs. "Jedes Mensch-Hund-Gespann ist einzigartig - deshalb ist es für mich immer wieder eine spannende Herausforderung den Menschen zu zeigen, wie ihr Hund die Welt und uns Menschen sieht und wie wir deshalb dieser einzigartigen Hundepersönlichkeit begegnen sollten. Genau dieses Verständnis möchte ich zwischen den Neu-Hundebesitzern und ihren kleinen Vierbeinen aufbauen und damit den Grundstein für eine harmonische gemeinsame Zukunft legen", beschreibt Kate Kitchenham ihren Einsatz. Und Jochen Bendel ergänzt: "Wenn diese putzeligen kleinen Fellknäule zu Hause einziehen, schmilzt man erstmal dahin. Aber gerade am Anfang ist es wichtig, die Weichen zwischen Mensch und Hund richtig zu stellen. Das ist mitunter eine ziemliche Herausforderung. Mein Job als Hundetrainer ist es, die Besitzer und ihre Tiere auf diesem Weg zu begleiten. Und das macht mir unglaublichen Spaß!" SAT.1 GOLD zeigt "Kleine Hunde - Großes Chaos" ab 29. August 2019 immer donnerstags um 20:15 Uhr.



"Kleine Hunde - Großes Chaos" - ab Donnerstag, 29. August 2019, um 20:15 Uhr, neu bei SAT.1 GOLD.



