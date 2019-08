Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Johnson & Johnson auf "Outperform" mit einem Kursziel von 156 US-Dollar belassen. Die jüngste Entwicklung in Zusammenhang mit den Verfahren wegen suchtgefährdender Schmerzmitteln sei positiv, schrieb Analyst Matt Miksic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein Teil der Unsicherheit, die auf dem Pharmawert laste, schwinde damit./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2019 / 00:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN US4781601046

AXC0092 2019-08-27/09:53