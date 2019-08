Es geht angeblich um eine Verbindung. Wie, ist unklar, aber das es möglich ist, wird in Zürich am Paradeplatz herumgereicht. Keiner kennt die Konstellation besser als der frühere Bundesbankchef Axel Weber, der zur Zeit Präsident des Verwaltungsrates der UBS ist und die Deutsche Bank natürlich aus seiner Tätigkeit bei der Bundesbank am besten kennt. Wichtig zu wissen: Über verschiedene Finanzprodukte hat die UBS Zugriff auf Aktien der Deutschen Bank, die man mit etwa 15 bsi 18 % veranschlagt. Eine Vollfusion oder ein Vollkauf der Deutschen Bank kommt nicht in Frage.Was lässt sich jedoch denken? Das wird voraussichtlich die Bankenwette dieses Herbstes sein. UBS gestern + 2,8 %.



