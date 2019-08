Branchenexperten bringen Kundenerfolg und Wachstumsinitiativen voran

Vertex, Inc.,ein führender Anbieter von Steuertechnologie und -dienstleistungen, meldet die Ernennung von drei Führungskräften für die Bereiche Kundenerlebnis, Produktmanagement und Vertrieb. Mit dieser Erweiterung soll das Führungsteam gestärkt, weltweite Wachstumsinitiativen unterstützt und der Kundenfokus gesteigert werden. Das Unternehmen hat Kate Shields zum Chief Customer Officer, Paul Guyer zum European General Manager und Uwe Sydon zum Global Head of Product Management berufen.

"Mit der Berufung dieser erfahrenen Führungskräfte können wir eine beschleunigte Wachstumsstrategie und unseren auf Kundennähe ausgerichteten Ansatz weiter umsetzen und unsere Verpflichtung zur langfristigen strategischen Entwicklung unseres Teams erfüllen", so David DeStefano, President und CEO von Vertex, Inc. "Diese Führungspersönlichkeiten verfügen über das notwendige Know-how, einer breiteren Zielgruppe unsere führende Softwarelösung für indirekte Steuern zu erschließen und gleichzeitig unseren starken Kundenfokus zu erhalten."

Shields wurde zum Chief Customer Officer befördert und leitet jetzt das Vertex Customer Center of Excellence. Sie ist in dieser Rolle für unternehmensweite Kundenerlebnis-Programme und -Prozesse verantwortlich und leitet die Bereiche Kundenerfolg, Kundenbetreuung, Wissensmanagement und Fortbildung. Zuvor stand sie an der Spitze der Cloud Business Unit, wo sie ein Wachstum von über 250 Prozent erzielte, und sie war auch Head of Commercial Marketing. Sie erwarb ihren MBA und B.S. in Management Information Systems an der Saint Joseph's University.

Mit der Ernennung von Guyer erweitert das Unternehmen seine regionale Präsenz außerhalb der USA. Guyer wird von der Londoner Niederlassung des Unternehmens aus die Markteinführungsstrategie und Tätigkeiten leiten und das Wachstum von Vertex auf dem europäischen Markt vorantreiben. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Vertriebserfahrung im Bereich B2B-Technologie, davon über 15 Jahre im Finanztechnologie-Bereich und acht im Bereich Steuertechnologie. Zu seinen jüngsten Erfahrungen gehören die Führung einer sehr erfolgreichen Vertriebsorganisation in der EMEA-Region für eine mehrere Milliarden Dollar starke globale Organisation und ein mit privatem Beteiligungskapital abgesichertes Unternehmen, das er bis zu dessen abgeschlossenen Börsengang begleitete. Er erwarb seinen Abschluss am South East Essex College und besitzt Professional Certificate in Management von der Open University.

In seiner Rolle als Global Head of Product Management ist Sydon für das Voranbringen der Produktvision des Unternehmens sowie die Leitung und Entwicklung eines strategischen Produktportfolios verantwortlich, das Kunden in aller Welt einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Zuvor war er Senior Vice President und Chief Innovation Officer bei Checkpoint Systems, Inc. und bekleidete auch Führungspositionen im Bereich Produktmanagement bei Blackberry, Nokia Siemens Networks und Siemens AG, Mobile Devices. Sydon besitzen über 30 Patente und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Produktentwicklung und Produktmanagement. Er erwarb seinen Abschluss als Diplom-Ingenieur, Elektrotechnik und Elektronik, an der Universität Wuppertal.

Über Vertex

Vertex, Inc. ist ein führender Steuer-Software und -Services-Anbieter für das Handelsgewerbe weltweit. Vertex verbindet Kunden und Partner aus allen Branchen und stellt Unternehmen marktführende Steuerlösungen zur Verfügung, die ein Wachstum mit Zuversicht ermöglichen. Vertex bietet cloudbasierte und lokale Lösungen, die auf spezifische Branchen für jede wichtige indirekte Besteuerungsart, einschließlich Verkaufs- und Verbrauchssteuern, Mehrwert- und Lohnsteuer, abgestimmt werden können. Vertex, ein privates Unternehmen mit Sitz in Pennsylvania und weltweiten Niederlassungen, beschäftigt über 1,000 Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com, oder folgen Sie Vertex auf Twitter und LinkedIn.

