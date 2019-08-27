DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA09C/17 DE000HLB5FN6 29.08.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA09J/18 DE000HLB4R35 29.08.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA09K/18 DE000HLB4R43 29.08.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA09C/17 DE000HLB5FN6 29.08.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA09J/18 DE000HLB4R35 29.08.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA09K/18 DE000HLB4R43 29.08.2019 HZE/EOT