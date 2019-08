DF Deutsche Forfait AG erreicht im zweiten Quartal die Gewinnzone und erwartet für das Gesamtjahr 2019 ein Konzernergebnis von über EUR 2 Mio. DGAP-Ad-hoc: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Halbjahresergebnis DF Deutsche Forfait AG erreicht im zweiten Quartal die Gewinnzone und erwartet für das Gesamtjahr 2019 ein Konzernergebnis von über EUR 2 Mio. 27.08.2019 / 10:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DF Deutsche Forfait AG erreicht im zweiten Quartal die Gewinnzone und erwartet für das Gesamtjahr 2019 ein Konzernergebnis von über EUR 2 Mio. Grünwald, 27. August 2019 - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN der Aktie: DE000A2AA204, ISIN der Anleihe: DE000A1R1CC4) gibt bekannt, dass sie im zweiten Quartal 2019 auf Basis der vorläufigen Zahlen mit einem Konzernergebnis von EUR 0,3 Mio. (Vj. EUR -0,5 Mio.) die Rückkehr in die Gewinnzone erreicht hat. Das positive Quartalsergebnis wurde durch eine Rückstellung für eine rechtliche Auseinandersetzung in Höhe von EUR 0,35 Mio. belastet. Infolge dieses Einmaleffekts wird für das erste Halbjahr 2019 noch ein leicht negatives Konzernergebnis in Höhe von EUR -0,1 Mio. (Vj. EUR -1,4 Mio.) ausgewiesen. Das Geschäftsvolumen in den ersten sechs Monaten lag bei EUR 45,1 Mio. (Vj. EUR 30,5 Mio.). Aufgrund der Geschäftsabschlüsse der letzten Wochen geht die DF-Gruppe von einer Fortschreibung der positiven Entwicklung im zweiten Halbjahr 2019 aus und präzisiert die ursprüngliche Prognose für das Geschäftsjahr 2019, die von einem Geschäftsvolumen von ca. EUR 300 Mio. und von einem positiven, aber nicht bezifferten Konzernergebnis ausging. Obwohl auf Basis von Verschiebungen innerhalb des Produktportfolios das Geschäftsvolumen von EUR 300 Mio. voraussichtlich nicht erreicht wird, rechnet die Gesellschaft aktuell für das laufende Geschäftsjahr mit einem Konzernergebnis von mehr als EUR 2 Mio. Der Vorstand DF Deutsche Forfait AG Hirtenweg 14 82031 Grünwald T +49 89 21551900-0 F +49 89 21551900-9 E investor.relations@dfag.de http://www.dfag.de Investor Relations/Presse Frederic Hilke IR.on AG T +49 221 9140 970 E investor.relations@dfag.de 27.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG Hirtenweg 14 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 89 21551900-0 Fax: +49 89 21551900-9 E-Mail: dfag@dfag.de Internet: www.dfag.de ISIN: DE000A2AA204, DE000A1R1CC4, WKN: A2AA20, A1R1CC Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 863581 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 863581 27.08.2019 CET/CEST ISIN DE000A2AA204 DE000A1R1CC4 AXC0101 2019-08-27/10:09