Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag etwas leichter in den Tag gestartet. Die übergeordneten Themen für die Börsen haben sich über Nacht kaum geändert. Nachrichten vom US-chinesischen Handelsstreit, der Brexit oder die Regierungsbildung in Italien haben es in sich, die Märkte zu bewegen. Neues gibt es allenfalls aus Italien. Staatspräsident Sergio Mattarella hat die Frist für eine Regierungsbildung bis Mittwoch verlängert. Er gab den potenziellen Partnern von der sozialdemokratischen Oppositionspartei PD und der Fünf-Sterne-Bewegung somit einen Tag mehr Zeit, sich auf eine Koalition zu einigen.

Der DAX notiert am Morgen 0,3 Prozent leichter bei 11.628 Punkten. Damit rutscht der deutsche Benchmarkindex unter seine 200-Tagelinie bei 11.658 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 notiert ebenfalls 0,3 Prozent im Minus. Nach dem Feiertag am Vortag startet die Börse in London 0,4 Prozent tiefer. Die sicheren Häfen wie Gold und Anleihen notieren dagegen leicht im Plus.

Deutschland droht Rezession

Deutschland steht nach Einschätzung der liechtensteinischen VP Bank vor einer Rezession. "Die schwache außenwirtschaftliche Entwicklung scheint auf die Binnenwirtschaft abzufärben, die bislang robusten Ausrüstungsinvestitionen laufen Gefahr, unter die Räder zu kommen", schreibt Chefvolkswirt Thomas Gitzel nach Veröffentlichung von Detaildaten zum deutschen Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal in einem Kommentar. Verdüsterten sich darüber hinaus auch die Beschäftigungsaussichten, würde auch der private Konsum seine Stützungsfunktion verlieren. "Das klingt alles nicht besonders erbaulich, doch die Zeit des Schönredens ist vorbei", konstatiert Gitzel.

PNE mit Rückenwind durch M&A

Die Aktien von PNE starten 8 Prozent höher bei 3,31 Euro in den Tag. Der Windpark-Projektierer hat bestätigt, dass er sich in Kooperationsgesprächen mit Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP) befindet, die auch zu einer Übernahme führen könnten. MSIP habe PNE einen indikativen Preis von 3,50 bis 3,80 Euro je Aktie genannt.

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS muss bei ihren Effizienzbemühungen angesichts des konjunkturellen Gegenwinds nachlegen. CEO Rickard Gustafson stellte weitere Sparmaßnahmen in Aussicht. Im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal erfüllte SAS die Erwartungen und bestätigte den Ausblick. Für die Aktie geht es um 2 Prozent nach unten.

Axel Springer verabschiedet sich aus der DAX-Familie

Wie erwartet fällt die Aktie von Axel Springer aus dem MDAX heraus. Die Beteiligung des Finanzinvestors KKR von bislang 42,5 Prozent führt dazu, dass der Streubesitz zu gering für eine Indexmitgliedschaft geworden ist. Nachrücker ist wie erwartet die Cancom-Aktie (plus 1,2 Prozent) aus dem SDAX, die dort durch Instone Real Estate Group (plus 1,8 Prozent) ersetzt wird.

Die Instone Real Estate Group hat am Morgen Zahlen vorgelegt und im ersten Halbjahr vom boomenden Immobilienmarkt profitiert. Der auf Wohnimmobilien spezialisierte Entwickler hat Umsatz und operativen Gewinn kräftig gesteigert und unter dem Strich schwarze Zahlen geschrieben. Sowohl die Prognose für das laufende als auch die kommenden Jahre bestätigte das Unternehmen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.339,28 -0,29 -9,56 11,26 Stoxx-50 3.064,59 -0,20 -6,29 11,03 DAX 11.628,41 -0,25 -29,63 10,13 MDAX 24.987,23 -0,05 -12,44 15,75 TecDAX 2.715,35 -0,17 -4,64 10,82 SDAX 10.537,84 -0,30 -31,19 10,82 FTSE 7.072,26 -0,32 -22,72 5,45 CAC 5.331,56 -0,36 -19,46 12,70 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,68 -0,01 -0,92 US-Zehnjahresrendite 1,51 -0,02 -1,17 DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Mo, 17:36h EUR/USD 1,1101 +0,0% 1,1100 1,1111 EUR/JPY 117,29 -0,4% 120,87 117,78 EUR/CHF 1,0867 -0,0% 1,1025 1,0868 EUR/GBR 0,9084 +0,0% 0,8975 0,9087 USD/JPY 105,74 -0,4% 107,74 105,99 GBP/USD 1,2222 -0,0% 1,2500 1,2229 USD/CNY 7,159 +0,1% 7,1512 7,1512 Bitcoin BTC/USD 10.177,50 -0,79 10.327,25 10.317,50 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,85 53,64 +0,4% 0,21 +12,1% Brent/ICE 58,88 58,70 +0,3% 0,18 +6,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.528,17 1.527,10 +0,1% +1,07 +19,2% Silber (Spot) 17,68 17,67 +0,1% +0,01 +14,1% Platin (Spot) 860,17 857,50 +0,3% +2,67 +8,0% Kupfer-Future 2,54 2,54 -0,2% -0,01 -4,1% ===

