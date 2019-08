Die Analysten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung für die Aktien des heimischen Immobilienunternehmens s Immo bestätigt. Das Kursziel beließen die Wertpapierexperten ebenfalls bei 21,00 Euro.

Das Unternehmen hat bei der für die Immo-Branche wichtigen Kennzahl zur Cash-Generierung (FFO I) deutlich zulegen können und damit auch die Erwartung der Baader Bank übertroffen, schreibt die Analystin Christine Reitsamer. Das liege vor allem an den höheren Einnahmen im Hotelgeschäft und den niedrigeren Finanzierungskosten. Weiters meint die Wertpapierexpertin, dass das Management des Konzerns einen optimistischen Ausblick für die kommenden Monate vorlegte und scheinbar einige interessante Übernahmeprojekte in der Pipeline habe.

Den Gewinn pro Aktie für die s Immo beziffert die Baader Bank auf 1,93 Euro (2019), 1,15 Euro (2020) und 1,22 (2021). Bei der Dividende pro Aktie erwartet Baader 0,70 Euro im laufenden Jahr, 0,75 Euro im kommenden und 0,80 Euro im übernächsten Jahr.

Am Dienstagvormittag notierten die Anteile von s Immo an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,21 Prozent bei 19,50 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) fpr/rai

AFA0022 2019-08-27/10:16

ISIN: AT0000652250