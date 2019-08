Mit der Cloudsoftware von Appfolio können Hausverwaltungen alles rund um die Immobilie besser managen und analysieren. So können neue Mieter ausgewählt und beurteilt werden (Wo es auch schon Probleme wegen Diskriminierung gab) Reparaturen beauftragt werden und Abrechnungen erstellt werden. Zielgruppe waren bisher eher mittelgroße Hausverwaltungen denen man pro Einheit eine geringe monatliche Gebühr in Rechnung stellt. Neben bereits bestehender Konkurrenz sind vor allem Excelsheets und selbst erstellte Behelfslösungen der Konkurrent von Appfolio. Das Produkt wird von Kunden gut bewertet, allerdings ist die Marktgröße überschaubar was das Potential begrent. Appfolio ist aber ein schöner kleiner Nischenplayer, den man aber auch nicht Dieser Artikel Appfolio Aktie: Cloudsoftware für Hausverwaltungen wurde fast zum Tenbagger erschien zuerst auf investresearch.net. ...

