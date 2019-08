Am vergangenen Freitag ging es am Aktienmarkt hoch her. Der Grund trägt schütteres Haar und twittert ein bisschen zuviel. Untergegangen ist in diesem Zusammenhang eine Entwicklung bei Wirecard. Wir sprechen heute drüber in unserem Börsenbrief und haben auch ein Papier auf Wirecard in unser Favoritendepot gehoben. Übrigens - unsere TOP10 hoch spekulativ aus der vorletzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...