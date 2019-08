Die Entspannungssignale im Handelskonflikt zwischen den USA und China haben die Börsianer nur kurzzeitig erfreut. Am Dienstag setzt bereits wieder Ernüchterung ein und DAX und Dow treten den Rückzug an. Gute Nachrichten gibt es hingegen für Beyond-Meat. Cornelia Frey blickt auf die wichtigsten Themen am Dienstag.