Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Vossloh auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Erwartungen an den Verkaufspreis für das Lokomotivengeschäft seien nicht allzu hoch gewesen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Endlich sei das Geschäft verkauft./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2019 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0007667107

AXC0116 2019-08-27/10:49