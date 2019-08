Hamburg (ots) - Mit der Ausgründung der Insight Publishing GmbH baut die ddp-Gruppe ihre Kompetenz im PR Bereich aus. Der neue Webauftritt wurde gerade unter www.insight-publishing.com gelauncht.



Als Boutique-Agentur setzt Insight Publishing gezielt auf individuelle und spezialisierte Beratung in den Bereichen Public Relations, Advertorials, Influencer und Publishing.



Das besondere Augenmerk auf die visuelle Wirkung und Umsetzung bietet den Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert. Mit dem klaren Fokus auf ausgewählte Leistungen werden Kommunikationsmaßnahmen ergänzt und Zielgruppen passgenau erreicht.



Zu Startprojekten in der Beratung gehören Kunden aus dem Automobilbereich sowie Fitness- und Gesundheitssegment.



"Damit reagieren wir auf den Wunsch unserer Corporate-Kunden nach zusätzlicher Beratung und einer tiefergehenden Unterstützung im Rahmen von PR Photography Projekten", sagt Geschäftsführer Ulf Schmidt-Funke. "Insight Publishing bietet sehr individuelle PR Leistungen, die häufig ergänzend oder unterstützend zu weiteren Kommunikationsmaßnahmen eingesetzt werden."



Mit dem "Shots Magazin" unter www.shots.media gibt die Insight Publishing GmbH außerdem ein eigenes Online-Lifestyle-Magazin heraus, das sich den Themen Styles, Trends und People widmet. Ursprünglich als Blog gelauncht, erreicht "Shots" heute Page Impressions im sechsstelligen Bereich und wird wöchentlich mit rund 30 neuen Contenteinheiten aktualisiert.



Die Leistungen der Insight Publishing GmbH im Überblick:



- Public Relations

- Advertorials

- Influencer

- Publishing Weitere Informationen finden Sie unter www.insight-publishing.com.



Über die ddp-Gruppe:



ddp ist einer der führenden Anbieter für visuellen Content in Europa. Neben ddp images, mit Sitz in Hamburg und der Pariser Partneragentur Abaca Press, gehören auch die Bildagenturen Picture Press, INTERTOPICS, laif, InSight media sowie die PR Agentur Insight Publishing zu der Gruppe.



In Büros in Hamburg, Paris und Köln garantiert ein Team aus rund 60 erfahrenen Kolleginnen und Kollegen perfekten Service für Kunden aus allen Medienbereichen. Rund 60 Millionen News-, Entertainment- und Creative-Fotos können online direkt recherchiert werden. Täglich werden ca. 30.000 neue Bilder editiert und die wichtigsten davon für die Datenbank ausgewählt.



Weitere Informationen finden Sie unter www.ddp.de.



