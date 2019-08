Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Lufthansa nach dem Kursrutsch der vergangenen Monate von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und ein Kursziel von 16,50 Euro genannt. Die Aktien der Fluggesellschaft hätten zuletzt unter der Angst vor einer Gewinnwarnung gelitten, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sollte das Unternehmen nun aber die Gewinnerwartungen des Marktes erfüllen, dürften die Papiere wieder zulegen. Der Experte blickt mittlerweile positiver auf die Entwicklung des Umsatzes je verfügbaren Flugkilometer (RASK) im Schlussquartal 2019. Zudem dürfte der Gegenwind durch die Treibstoffkosten im dritten Qurtal wegen der gesunkenen Ölpreise nachlassen./mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

