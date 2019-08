Hannover (www.anleihencheck.de) - In Japan hat die Zentralbank die Finanzmärkte mit ihrer letzten Zinsentscheidung nicht überrascht, so die Analysten der Nord LB.Das Leitzinsniveau sei von der Bank of Japan erwartungsgemäß nicht angepasst worden. Auch bei der Zielrendite für Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren hätten die Notenbanker in Tokio keine Modifikationen vorgenommen. Die Forward Guidance und die Kaufpläne für Staatsanleihen würden ebenfalls unverändert bleiben. Wieder einmal habe kein Konsens im Gremium erzielt werden können. ...

