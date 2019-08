Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tesco auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 Pence belassen. Der anstehende Zwischenbericht des Einzelhandelskonzerns sollte die vergleichsweise guten defensiven Qualitäten bei einem harten Brexit untermauern, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kostensenkungsmaßnahmen seien eindrucksvoll./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2019 / 09:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-08-27/11:20

ISIN: GB0008847096